Андрей Корешков оценил перспективы Немкова в тяжёлом весе Bellator

Бывший чемпион Bellator россиянин Андрей Корешков считает, что действующий чемпион организации в полутяжёлом весе (до 93 кг) Вадим Немков был бы успешен в королевском дивизионе.
Напомним, ранее Немков признался, что испытывает проблемы со здоровьем из-за весосгонки и может сменить весовую категорию.
«Видимо, не хочет больше гонять, поэтому рассматривает возможность перехода в тяжелый дивизион. Понять его желание можно. Опять же, у него есть спарринг-партнеры из тяжелого веса, как те же Валентин Молдавский и Кирилл Сидельников. Наверное, он в состоянии хорошо оценить свои силы и хочет попробовать. Шансы у него есть, потому что чемпионом Bellator в тяжелом весе является Райан Бейдер, которого Вадим уже побеждал. Думаю, он рассчитывает отобрать у него и второй пояс», – приводит слова Корешкова издание MMA.Metaratings.ru.
В своём последнем бою на Bellator 297 Немков победил единогласным решением кубинского ветерана Йоэля Ромеро, защитив чемпионский титул в четвёртый раз.
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