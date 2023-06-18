Цзю: Чарло не воспринимал меня всерьёз до боя с Харрисоном

Временный чемпион WBO в первом среднем весе (до 69,9 кг) австралиец Тим Цзю считает, что лидер дивизиона американец Джермелл Чарло изменил о нём мнение после его выступления в поединке с Тони Харрисоном.

Напомним, в марте Цзю досрочно остановил Харрисона, ранее побеждавшего Чарло, в девятом раунде.

«Я понимал, что он не воспринимает меня всерьёз. Он считал, что это будет прогулкой в парке, но после боя с Тони Харрисоном его мнение изменилось. Он знает, что его ждёт настоящий поединок, и ему нужна хорошая подготовка», – приводит слова Цзю издание BoxingScene.

Напомним, сегодня, 18 марта, Цзю проведёт защиту титула против мексиканца Карлоса Окампо. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию спортивного события.