Цзю: Чарло не воспринимал меня всерьёз до боя с Харрисоном
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Временный чемпион WBO в первом среднем весе (до 69,9 кг) австралиец Тим Цзю считает, что лидер дивизиона американец Джермелл Чарло изменил о нём мнение после его выступления в поединке с Тони Харрисоном.
Напомним, в марте Цзю досрочно остановил Харрисона, ранее побеждавшего Чарло, в девятом раунде.
«Я понимал, что он не воспринимает меня всерьёз. Он считал, что это будет прогулкой в парке, но после боя с Тони Харрисоном его мнение изменилось. Он знает, что его ждёт настоящий поединок, и ему нужна хорошая подготовка», – приводит слова Цзю издание BoxingScene.
Напомним, сегодня, 18 марта, Цзю проведёт защиту титула против мексиканца Карлоса Окампо. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию спортивного события.
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