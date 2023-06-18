Фьюри назвал причину, по которой их бой с Усиком до сих пор не состоялся

Британский непобеждённый боксёр, действующий чемпион мира в супертяжёлом весе по версии WBC Тайсон Фьюри высказался об украинском боксёре Александре Усике.

«Я бы с удовольствием подрался с Усиком, но он бежит от меня. Единственная причина, почему наш бой до сих не состоялся, это то, что Усик хочет больше мешков с деньгами. Так что я не виню его за это, потому что, в конце концов, это короткая карьера и это бизнес. Усик ждет больших денег, £ 100 млн, которые он собирается получить от Саудовской Аравии за бой в ноябре или когда бы это ни случилось. Так что я не могу держать на него зла. Я знаю, что он семейный человек, и семью нужно кормить, поэтому я желаю ему удачи, в этом нет ничего личного, это спорт для одного и бизнес для двоих. Но когда мы наконец встретимся, я собираюсь уничтожить его, это факт», — приводит слова Фьюри talkSPORT.

Напомним, бой Фьюри с Усиком мог состояться весной этого года, но стороны не сошлись в финансовых условиях.

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