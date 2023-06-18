Кормье высказался об ошибке судьи на турнире UFC, которая привела к отмене результата
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Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях, а ныне член Зала славы американец Даниэль Кормье высказался об ошибке судьи Кита Петерсона во время боя между Дэном Аргетой и Ронни Лоуренсом.
«Это на самом деле абсурд, чиновник совершает ужасную ошибку. С этим нужно что-то делать. Ты не можешь совершить такую ошибку. Но эта рука была готова постучать. Всё, что ему нужно было сделать, это дождаться», — написал Кормье в своём «твиттере».
Напомним, во время боя Аргета поймал Лоуренса на удушающий приём и судья Кит Петерсон остановил бой. Однако, Лоуренс не сделал чёткого постукивающего движения рукой, чтобы бой завершили. В итоге, Атлетическая комиссия Невады просмотрела повтор, и бой был признан несостоявшимся.
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