Хабиб отреагировал на победу Гаджи Рабаданова
Поделиться
Вчера, 17 июня в Чикаго на стадионе «Уинтраст-Арена» в рамках Bellator 297 прошёл поединок в лёгком весе между россиянином Гаджи Рабадановым и нидерландцем Питером Бёйстом. По итогам трёх раундов Рабаданов одержал победу решением судей. Все трое отдали ему преимущество со счётом 29-28. Победу соотечественника прокомметировал экс-чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов.
«Молодец, братишка», — написал Хабиб в одной из социальных сетей.
Напомним, Рабаданов одержал 20-ю победу в карьере в смешанных единоборствах. На его счету также четыре поражения и две ничьих. Бёйст проиграл третий бой подряд и в общей сложности седьмой в карьере. На его счету также 17 побед.
Все братья Хабиба. Как в них разобраться?
Комментарии
- 18 июня 2023
-
06:02
-
05:35
-
04:24
-
04:09
-
03:35
-
01:39
-
01:04
-
00:38
-
00:30
-
00:12
- 17 июня 2023
-
23:14
-
23:00
-
22:35
-
22:10
-
21:40
-
21:05
-
20:10
-
19:55
-
19:30
-
19:13
-
18:59
-
18:00
-
17:58
-
17:42
-
16:56
-
15:55
-
15:13
-
14:59
-
14:22
-
13:42
-
13:34
-
12:28
-
12:15
-
11:57
-
11:14
Партнерский контент