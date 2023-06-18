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Хабиб отреагировал на победу Гаджи Рабаданова

Хабиб отреагировал на победу Гаджи Рабаданова
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Вчера, 17 июня в Чикаго на стадионе «Уинтраст-Арена» в рамках Bellator 297 прошёл поединок в лёгком весе между россиянином Гаджи Рабадановым и нидерландцем Питером Бёйстом. По итогам трёх раундов Рабаданов одержал победу решением судей. Все трое отдали ему преимущество со счётом 29-28. Победу соотечественника прокомметировал экс-чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов.

«Молодец, братишка», — написал Хабиб в одной из социальных сетей.

Напомним, Рабаданов одержал 20-ю победу в карьере в смешанных единоборствах. На его счету также четыре поражения и две ничьих. Бёйст проиграл третий бой подряд и в общей сложности седьмой в карьере. На его счету также 17 побед.

Все братья Хабиба. Как в них разобраться?

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