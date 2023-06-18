Арман Царукян вызвал на реванш Ислама Махачева

Сразу после победы в бою против бразильца Жоакима Силвы россиянин Арман Царукян заявил, с кем бы хотел провести следующий бой в UFC.

«Хочу поблагодарить Силву. Со мной никто не хотел драться. Я готов подраться с Исламом Махачевым. В прошлый раз мне дали три недели. Дайте мне восемь, и я сокрушу его.

Если не Ислам, то предпочтительный вариант – Дариуш. Но ещё можно подраться с Чендлером, потому что Конор не вернётся», — сказал Царукян после боя.

Бой Армана и Жоакима прошёл на турнире UFC on ESPN 47 в Лас-Вегасе (США). Поединок продлился два раунда и закончился досрочной победой Царукяна техническим нокаутом.

Махачев и Царукян уже проводили бой в 2019 году. Победу одержал Ислам единогласным решением судей.