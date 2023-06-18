Джаред Каннонье одолел Марвина Веттори единогласным решением судей

В ночь на 18 июня в Лас-Вегасе (США) прошёл очередной турнир по смешанным единоборствам UFC on ESPN 47, главным событием которого стал поединок итальянца Марвина Веттори и американца Джареда Каннонье. Оба бойца представляют средний вес. Каннонье одержал победу единогласным решением.

Таким образом, итальянец потерпел седьмое поражение в карьере. На его счету 19 побед (один нокаут, девять сабмишенов).

Каннонье одержал 17-ю победу в карьере (девять нокаутов и три сабмишена) при шести поражениях.

Соглавным боем вечера стал поединок россиянина Армана Царукяна и бразильца Жоакима Силвы. Поединок продлился два раунда и закончился досрочной победой Царукяна техническим нокаутом. После боя Арман вызвал на реванш Ислама Махачева.