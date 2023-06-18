Цзю одержал самую быструю победу в карьере, Окампо был нокаутирован за 77 секунд

18 июня в Бродбиче (Австралия) состоялся боксёрский вечер, в главном бою которого временный чемпион WBO в первом среднем весе (до 69,9 кг), австралиец Тим Цзю (22-0, 16 KO) провёл защиту против мексиканца Карлоса Окампо (35-2, 23 KO).

Цзю одержал победу нокаутом, спортсмену понадобилась лишь 1 минута и 17 секунд. Эта победа стала самой быстрой в карьере Тима, несмотря на неоднократные финиши в первых раундах.

Тиму Цзю 28 лет. Боец дебютировал на профессиональном ринге в 2016 году и побеждал бывших чемпионов мира Джеффа Хорна и Тони Харрисона.

Сын Кости не захотел дожидаться Джермелла Чарло, с которым он должен провести бой за звание абсолютного чемпиона. Кроме того, прямо перед поединком у Тимофея случился неприятный инцидент с укусом собаки. Он перенёс операцию. Но было принято решение не отменять бой с мексиканцем.