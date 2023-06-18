Матч-центр Новости Видео Избранные матчи Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

«У него свой путь». Костя Цзю объяснил, почему Никита не дрался в одном карде с Тимом

«У него свой путь». Костя Цзю объяснил, почему Никита не дрался в одном карде с Тимом
Комментарии

Легендарный боксёр, бывший абсолютный чемпион мира по боксу Константин Цзю объяснил, почему его сын Никита Цзю не дрался в одном карде со своим старшим братом Тимофеем.

Сегодня, 18 июня, в рамках очередного боксёрского вечера Тимофей Цзю выиграл нокаутом у мексиканца Карлоса Окампо в первом раунде.

«Он боксировал пару недель назад. После каждого боя нужно время на восстановление, чтобы найти соперника достойного. У него уже есть в планах следующий бой. У Никиты есть свой пошаговый путь, всё нормально», — сказал Цзю в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

Никита Цзю, в свою очередь, свой последний бой провёл в мае с австралийцем Бенджамином Боммбером и выиграл нокаутом в первом раунде.

Материалы по теме
Эксклюзив
Костя Цзю отреагировал на победу сына Тима нокаутом в первом раунде
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023