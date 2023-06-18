«У него свой путь». Костя Цзю объяснил, почему Никита не дрался в одном карде с Тимом
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Легендарный боксёр, бывший абсолютный чемпион мира по боксу Константин Цзю объяснил, почему его сын Никита Цзю не дрался в одном карде со своим старшим братом Тимофеем.
Сегодня, 18 июня, в рамках очередного боксёрского вечера Тимофей Цзю выиграл нокаутом у мексиканца Карлоса Окампо в первом раунде.
«Он боксировал пару недель назад. После каждого боя нужно время на восстановление, чтобы найти соперника достойного. У него уже есть в планах следующий бой. У Никиты есть свой пошаговый путь, всё нормально», — сказал Цзю в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.
Никита Цзю, в свою очередь, свой последний бой провёл в мае с австралийцем Бенджамином Боммбером и выиграл нокаутом в первом раунде.
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