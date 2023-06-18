Костя Цзю: ждём бой Чарло и Тима. Джермелл может лишиться титула

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу Константин Цзю высказался о дальнейших планах своего сына Тимофея Цзю.

Тимофей сегодня, 18 июня, нокаутировал в первом раунде мексиканского боксёра Карлоса Окампо.

«Не думаю, что Чарло будет драться с Канело. Слишком большая разница в весовых категориях. У Джермелла слишком большой простой. Он может лишиться титула. Тим – временный чемпион. Чарло должен защищать титул. Ждём именно этот бой», — сказал Цзю в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

В активе Тимофея 23 победы в 23 поединках в профессиональной карьере в боксе. Он является временным чемпионом мира в первом среднем весе по версии WBO.