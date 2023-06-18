Матч-центр Новости Видео Избранные матчи Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Костя Цзю: ждём бой Чарло и Тима. Джермелл может лишиться титула

Костя Цзю: ждём бой Чарло и Тима. Джермелл может лишиться титула
Комментарии

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу Константин Цзю высказался о дальнейших планах своего сына Тимофея Цзю.

Тимофей сегодня, 18 июня, нокаутировал в первом раунде мексиканского боксёра Карлоса Окампо.

«Не думаю, что Чарло будет драться с Канело. Слишком большая разница в весовых категориях. У Джермелла слишком большой простой. Он может лишиться титула. Тим – временный чемпион. Чарло должен защищать титул. Ждём именно этот бой», — сказал Цзю в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

В активе Тимофея 23 победы в 23 поединках в профессиональной карьере в боксе. Он является временным чемпионом мира в первом среднем весе по версии WBO.

Материалы по теме
Чарло, ты следующий! Тим Цзю уничтожил крутого мексиканца за 77 секунд
Чарло, ты следующий! Тим Цзю уничтожил крутого мексиканца за 77 секунд
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023