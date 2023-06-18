Тим Цзю победит Джермелла Чарло?

18 июня в Австралии прошёл очередной боксёрский вечер, в главном событии которого временный чемпион мира в первом среднем весе по версии WBO Тимофей Цзю успешно провёл защиту титула в поединке с мексиканцем Карлосом Окампо.

Поединок завершился уже на второй минуте победой Цзю нокаутом. После боя Тимофей заявил о желании подраться с абсолютным чемпионом мира, чемпион мира по версиям WBC, WBA Super, IBF, WBO Джермеллом Чарло.

В связи с этим «Чемпионат» предлагает пройти опрос и ответить, сможет ли Цзю нанести Чарло второе поражение в карьере?

В активе Тимофея 23 победы в 23 поединках в профессиональной карьере в боксе. На счету Джермелла Чарло 37 поединков на профессиональном ринге, в которых он одержал 35 побед и потерпел одно поражение. Ещё один бой завершился вничью.