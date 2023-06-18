Каннонье и Веттори получили бонусы за лучший бой вечера на UFC on ESPN 47

В ночь на 18 июня в Лас-Вегасе состоялся очередной турнир по смешанным единоборствам UFC on ESPN 47, главным событием которого стал поединок в средней весовой категории Марвина Веттори и Джареда Каннонье.

Каннонье одержал победу единогласным решением судей. Оба бойца получили по $ 50 тысяч за лучший бой вечера.

Кроме того, бонусы размером в те же $ 50 тысяч получили Мануэль Торрес и Алессандро Коста.

Мануэль Торрес встречался с Николасом Моттой и выиграл нокаутом в первом раунде. Мексиканец, таким образом, одержал вторую победу в UFC и обе были добыты досрочно.

Алессандро Коста выиграл у Джимми Флика техническим нокаутом во втором раунде и закрыл поражение от Амира Альбази.