Каннонье и Веттори получили бонусы за лучший бой вечера на UFC on ESPN 47
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В ночь на 18 июня в Лас-Вегасе состоялся очередной турнир по смешанным единоборствам UFC on ESPN 47, главным событием которого стал поединок в средней весовой категории Марвина Веттори и Джареда Каннонье.
Каннонье одержал победу единогласным решением судей. Оба бойца получили по $ 50 тысяч за лучший бой вечера.
Кроме того, бонусы размером в те же $ 50 тысяч получили Мануэль Торрес и Алессандро Коста.
Мануэль Торрес встречался с Николасом Моттой и выиграл нокаутом в первом раунде. Мексиканец, таким образом, одержал вторую победу в UFC и обе были добыты досрочно.
Алессандро Коста выиграл у Джимми Флика техническим нокаутом во втором раунде и закрыл поражение от Амира Альбази.
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