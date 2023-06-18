Глава RCC высказался о возможном реванше между Царукяном и Махачевым

Глава лиги RCC Николай Клименко прокомментировал возможный реванш между действующим чемпионом UFC в лёгком весе Исламом Махачевым и восьмым номером дивизиона Арманом Царукяном.

«Я помню их первую встречу в Питере — был очень крутой и конкурентный бой. Наверное, один один из самых близких поединков в карьере Ислама. С удовольствием посмотрю реванш», — сказал Клименко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.

Арман Царукян на турнире UFC on ESPN 47 выиграл техническим нокаутом у Жоакима Силвы и после боя вызвал Ислама Махачева.

Всего в активе Царукяна 20 побед и три поражения в профессиональных смешанных единоборствах. На счету Ислама Махачева 24 победы и одно поражение в ММА.