Глава RCC высказался о возможном реванше между Царукяном и Махачевым
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Глава лиги RCC Николай Клименко прокомментировал возможный реванш между действующим чемпионом UFC в лёгком весе Исламом Махачевым и восьмым номером дивизиона Арманом Царукяном.
«Я помню их первую встречу в Питере — был очень крутой и конкурентный бой. Наверное, один один из самых близких поединков в карьере Ислама. С удовольствием посмотрю реванш», — сказал Клименко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.
Арман Царукян на турнире UFC on ESPN 47 выиграл техническим нокаутом у Жоакима Силвы и после боя вызвал Ислама Махачева.
Всего в активе Царукяна 20 побед и три поражения в профессиональных смешанных единоборствах. На счету Ислама Махачева 24 победы и одно поражение в ММА.
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