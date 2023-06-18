Царукян: Чендлер, если думаешь, что твой бой с Макгрегором ещё в силе, то ты тупой

Российский боец смешанных единоборств, восьмой номер рейтинга лёгкой весовой категории UFC Арман Царукян резко обратился к американцу Майклу Чендлеру.

«Эй, Майкл, если ты думаешь, что твой поединок с Конором Макгрегором всё ещё в силе, то по жизни ты такой же тупой, как и в октагоне», — написал Царукян на своей странице в социальных сетях.

Арман Царукян на турнире UFC on ESPN 47 в ночь на 18 июня выиграл техническим нокаутом у Жоакима Силвы и после боя вызвал Ислама Махачева, а также заявил, что подрался бы с Майклом Чендлером, так как считает, что его бой с Конором Макгрегором не состоится.

Конор Макгрегор и Майкл Чендлер являются тренерами на шоу The Ultimate Fighter. Ожидается, что по окончании сезона они должны провести очный бой. При этом не определены дата поединка и весовая категория, в которой он пройдёт.