Махачев рассказал, какой соперник сейчас ему наиболее интересен

Российский боец смешанных единоборств, действующий чемпион UFC в лёгкой весовой категории Ислам Махачев заявил, что Дастин Порье сейчас для него стал бы наиболее интересным вызовом.

«Самый интересный вызов сейчас? Не знаю, может быть, Дастин Порье. Думаю, тоже большое имя в UFC, может он был бы интересен. Не знаю, проиграл Дариуш и всё перевернулось, ничего точно сказать не могу. Если бы Бенеил выиграл Оливейру… его навыки высоко оценивали, думаю, получился бы хороший бой», — сказал Махачев в видео на YouTube-канале «Спорт-Экспресс» «Ушатайка».

Дастин Порье свой следующий поединок проведёт с Джастином Гэтжи. Бой пройдёт в рамках турнира UFC 291, на кону будет пояс BMF.

Ислам Махачев в октябре прошлого года выиграл у Чарльза Оливейры и стал новым чемпионом UFC в лёгком весе.