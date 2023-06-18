Махачев: Царукян на моём имени пытается заработать имя себе, но пора уже боями доказывать
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Российский боец смешанных единоборств, действующий чемпион UFC в лёгкой весовой категории Ислам Махачев после турнира Eagle FC 52, который прошёл в Дагестане, ответил на вопрос о возможном реванше с Арманом Царукяном.
«Если руководство захочет поставить его следующим, почему бы и нет? Он пытается на моём имени заработать себе имя, но я думаю, пора ему уже своими боями доказывать и самому себя раскачивать. Я не буду его оценивать, пусть дерётся, побеждает, может, дойдёт до титульника», — сказал Махачев в видео на YouTube-канале «Спорт-экспресса» «Ушатайка».
Арман Царукян на турнире UFC on ESPN 47 в ночь на 18 июня выиграл техническим нокаутом у Жоакима Силвы и после боя вновь вызвал Ислама Махачева на поединок.
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