Махачев: Джон Джонс? Павлович может разобраться с любым

Российский боец смешанных единоборств, действующий чемпион UFC в лёгкой весовой категории Ислам Махачев после турнира Eagle FC 52, который прошёл в Дагестане, рассказал о тренировках с Сергеем Павловичем и оценил его перспективы в возможном бою с Джоном Джонсом.

«Разберётся ли Павлович с Джонсом? Будет тяжело, но Павлович может разобраться с любым. Работали с ним в АКА в партере, у него сумасшедшая сила. Как-то он меня отталкивал, я даже шею травмировал. Очень одарённый физически парень. Разница в весе? Килограммов 20-30, наверное. Мы работали в партере, чтобы особо не рисковать. Павлович… Все же видят, сколько у него боёв. Если он попадает, любой падает», — сказал Махачев в видео на YouTube-канале «Спорт-экспресса» «Ушатайка».

Павлович на данный момент идёт на серии из шести побед, и все они были добыты в первом раунде нокаутами.