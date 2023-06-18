Соперник Жумагулова снялся с турнира UFC on ESPN 47 из-за положительного допинг-теста
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Бразильский боец смешанных единоборств Фелипе Бунес объяснил, почему он был вынужден сняться с турнира UFC on ESPN 47, который прошёл в эти выходные.
Соперником Бунеса должен был стать казахстанский боец Жалгас Жумагулов, но в итоге поединок не состоялся. Жумагулов получил нового соперника Джошуа Вана, с которым сразится через неделю на очередном турнире UFC.
Бунес на своей странице в социальных сетях сообщил, что его допинг-проба показала положительный результат, но не уточнил, какое вещество было обнаружено в его организме.
Жалгас Жумагулов сейчас идёт на серии из трёх поражений. Всего же у казахстанца одна победа в UFC при пяти поражениях. Последние его два поединка срывались из-за соперников.
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