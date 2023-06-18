Тим Цзю: после укуса собаки я стал одержим, теперь я питбуль

Временный чемпион мира в первом среднем весе Тимофей Цзю прокомментировал победу над мексиканским боксёром Карлосом Окампо и упомянул инцидент с собакой, произошедший за несколько недель до боя.

Тимофея укусила собака, но он принял участие в поединке в ночь на 18 июня и выиграл нокаутом уже на второй минуте.

«Я сделал заявление, Эррол Спенс победил Окампо за две минуты, а я сделал это за меньшее время. Я не думал, что смогу побить его так быстро. Он довольно крепкий парень. После укуса собаки я стал одержимым. Теперь я питбуль!» — заявил Цзю после боя на пресс-конференции.

В активе Тимофея 23 победы в 23 поединках в профессиональной карьере в боксе. Далее он хочет подраться с американцем, чемпионом мира по версиям WBC, WBA Super, IBF и WBO Джермеллом Чарло.