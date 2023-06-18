Брэндон Морено надеется, что UFC проведёт турнир в Мехико в ближайшее время

Мексиканский боец смешанных единоборств, действующий чемпион UFC в наилегчайшем весе UFC Брэндон Морено рассказал о перспективах проведения турнира в Мехико.

«У UFC достаточно ресурсов, чтобы вернуться в Мехико. Даже сам Дана Уайт говорил, что было бы ошибкой не использовать момент и не проводить турнир в Мексике. Как у бойца и действующего чемпиона у меня есть небольшое влияние, и я уже говорил с людьми из руководства промоушена, но не получил чёткого ответа. Пока я выполняю задачи и выигрываю бои, остаётся ждать шага от UFC. Было бы здорово увидеть турнир в Мехико в начале следующего года, и, думаю, я мог бы заполнить арену до отказа», — приводит слова Морено MMAJunkie.

Морено свой последний бой провёл в январе и выиграл техническим нокаутом у Дейвисона Фигейреду, завоевав титул чемпиона UFC в наилегчайшем весе.