Брэндон Морено надеется, что UFC проведёт турнир в Мехико в ближайшее время

Мексиканский боец смешанных единоборств, действующий чемпион UFC в наилегчайшем весе UFC Брэндон Морено рассказал о перспективах проведения турнира в Мехико.
«У UFC достаточно ресурсов, чтобы вернуться в Мехико. Даже сам Дана Уайт говорил, что было бы ошибкой не использовать момент и не проводить турнир в Мексике. Как у бойца и действующего чемпиона у меня есть небольшое влияние, и я уже говорил с людьми из руководства промоушена, но не получил чёткого ответа. Пока я выполняю задачи и выигрываю бои, остаётся ждать шага от UFC. Было бы здорово увидеть турнир в Мехико в начале следующего года, и, думаю, я мог бы заполнить арену до отказа», — приводит слова Морено MMAJunkie.
Морено свой последний бой провёл в январе и выиграл техническим нокаутом у Дейвисона Фигейреду, завоевав титул чемпиона UFC в наилегчайшем весе.
- 18 июня 2023
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