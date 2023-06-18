Известный тренер оценил шансы Оливейры в возможном реванше с Махачевым

Известный тренер ММА Фирас Захаби высказался о потенциальном реванше между действующим чемпионом в лёгком весе Исламом Махачевым и Чарльзом Оливейрой.

«Оливейра никак не изменился — такое с Махачевым не сработает. Ислам причинит ему много боли и, возможно, опять выиграет приёмом. Чарльзу нужно показать что-то, за счёт чего он может победить Махачева. Анализировать такой бой неинтересно. Ничего нового нас не ждёт, хотя, может быть, я ошибаюсь. Однако похоже, что Оливейра будет держаться привычной формулы, которая не сработает с Махачевым», — приводит слова Захаби MMAJunkie.

Первый бой Чарльза Оливейры с Исламом Махачевым прошёл в октябре прошлого года и завершился победой россиянина удушающим приёмом во втором раунде.