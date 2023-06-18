«По мне никогда так жёстко не попадали». Царукян высказался о бое с Силвой
Поделиться
Российский боец смешанных единоборств, восьмой номер рейтинга лёгкой весовой категории UFC Арман Царукян высказался по поводу поединка с бразильцем Жоакимом Силвой.
«По мне никогда так жёстко не попадали, как в этом бою. Силва — очень опасный боец, я этого не ожидал. Я был расслаблен, однако он оказался невероятно сильным. Но я знал, что смогу финишировать его. Я дал вам обещание и сдержал его», — сказал Царукян после боя.
Бой Армана и Жоакима прошёл на турнире UFC on ESPN 47 в Лас-Вегасе (США). Поединок продлился два раунда и закончился досрочной победой Царукяна техническим нокаутом.
Также Царукян резко обратился к американцу Майклу Чендлеру.
Комментарии
- 18 июня 2023
-
18:57
-
18:56
-
17:59
-
17:38
-
17:26
-
17:26
-
17:23
-
16:55
-
16:33
-
15:39
-
15:22
-
14:44
-
14:19
-
13:53
-
13:12
-
12:45
-
12:28
-
11:48
-
11:35
-
11:20
-
11:09
-
10:54
-
10:47
-
10:34
-
09:51
-
09:36
-
09:30
-
09:30
-
09:28
-
09:09
-
09:05
-
08:56
-
08:23
-
08:21
-
08:14
Партнерский контент