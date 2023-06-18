«По мне никогда так жёстко не попадали». Царукян высказался о бое с Силвой

Российский боец смешанных единоборств, восьмой номер рейтинга лёгкой весовой категории UFC Арман Царукян высказался по поводу поединка с бразильцем Жоакимом Силвой.

«По мне никогда так жёстко не попадали, как в этом бою. Силва — очень опасный боец, я этого не ожидал. Я был расслаблен, однако он оказался невероятно сильным. Но я знал, что смогу финишировать его. Я дал вам обещание и сдержал его», — сказал Царукян после боя.

Бой Армана и Жоакима прошёл на турнире UFC on ESPN 47 в Лас-Вегасе (США). Поединок продлился два раунда и закончился досрочной победой Царукяна техническим нокаутом.

Также Царукян резко обратился к американцу Майклу Чендлеру.