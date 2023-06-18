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Шон Портер: Тим Цзю будет фаворитом в бою с Чарло

Шон Портер: Тим Цзю будет фаворитом в бою с Чарло
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Двукратный чемпион мира, а ныне комментатор и аналитик Шон Портер прокомментировал выступление австралийского бойца первого среднего веса (до 69,9 кг) Тима Цзю в поединке с мексиканцем Карлосом Окампо, состоявшемся сегодня, 18 июня. Напомним, Цзю победил нокаутом в первом раунде, защитив временный титул WBO.

«Чарло не может критиковать Тима, когда они встретятся, потому что не выступает. Что он может сказать? Ничего.

Сейчас у Тима есть всё для того, чтобы победить в этом бою. Я не сомневаюсь, даже если букмекеры не назовут Тима фаворитом и отдадут предпочтение Чарло. Тим Цзю будет фаворитом в бою за звание абсолютного чемпиона», – приводит слова Портера FOX Sports Australia.

Ранее бывший абсолютный чемпион мира Костя Цзю отреагировал на победу сына.

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