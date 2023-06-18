Царукян: скорее всего, меня сведут с Чендлером, и я убью этого парня

Российский боец смешанных единоборств, восьмой номер рейтинга лёгкой весовой категории UFC Арман Царукян считает, что его следующим соперником будет американец Майкл Чендлер.
«Я готов драться с любым бойцом из топ-5. Бой с Дариушем был бы хорошим вариантом, но я слышал, что он планирует вернуться в декабре, а это слишком поздно для меня. Как я понимаю, Майкл Чендлер уже не будет драться с Конором, так что, скорее всего, меня сведут с Майклом, и я убью этого парня», — сказал Царукян на пресс-конференции.
Арман Царукян на турнире UFC on ESPN 47 в ночь на 18 июня выиграл техническим нокаутом у Жоакима Силвы и после боя вызвал Ислама Махачева, а также заявил, что подрался бы с Майклом Чендлером, так как считает, что его бой с Конором Макгрегором не состоится.
- 18 июня 2023
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