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Теренс Кроуфорд отреагировал на досрочную победу Тима Цзю в бою с Окампо

Теренс Кроуфорд отреагировал на досрочную победу Тима Цзю в бою с Окампо
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Чемпион мира в трёх весовых категориях и член рейтинга pound-for-pound, американец Теренс Кроуфорд прокомментировал выступление австралийского бойца первого среднего веса (до 69,9 кг) Тима Цзю в поединке с мексиканцем Карлосом Окампо, состоявшемся сегодня, 18 июня. Напомним, Цзю победил нокаутом в первом раунде, защитив временный титул WBO.

«Он опасен», – написал Кроуфорд в социальных сетях.

Тиму Цзю 28 лет. Боец дебютировал на профессиональном ринге в 2016 году и в августе 2020-го одержал первую знаковую победу, досрочно остановив в восьмом раунде бывшего чемпиона мира и соотечественника Джеффа Хорна. В марте австралиец завоевал временный титул WBO в первом среднем весе, победив американца Тони Харрисона техническим нокаутом в девятом раунде.

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