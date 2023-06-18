Тренер Царукяна сказал, что Арману нужно сделать для реванша с Махачевым

Сергей Торосян, тренер российского бойца лёгкого веса (до 70 кг) UFC Армана Царукяна, высказался о потенциальном реванше подопечного с действующим чемпионом дивизиона, соотечественником Исламом Махачевым.

Напомним, поединок Махачева и Царукяна состоялся на турнире UFC Fight Night 149 в апреле 2019 года и завершился победой Ислама единогласным судейским решением.

«После своего поединка бойцы выросли — что Царукян, что Махачев. Кто настолько, покажет только реванш. Я считаю, что реванш обязательно нужен, и он может быть только боем за титул. Надеюсь, Ислам сохранит титул к моменту, когда у Армана будет возможность его оспорить. Для того, чтобы подраться за пояс UFC, Царукяну нужно пройти барьер в лице Чарльза Оливейры. Преодолев его, можно [будет] с уверенностью говорить о поединке за титул», – приводит слова Торосяна издание MMA.Metaratings.ru.