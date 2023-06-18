Шакур Стивенсон: у Джошуа нет характера, он должен был навязать Усику свою волю
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Чемпион мира в двух весовых категориях, американец Шакур Стивенсон высказался о двукратном чемпионе в супертяжёлом весе, звёздном британце Энтони Джошуа, который, по его мнению, испытывает психологические проблемы в ринге.
«Что касается Джошуа, то я считаю, что у него проблемы с характером. Усик – маленький парень, и Джошуа обязан был навязывать ему свою волю, но он этого не сделал. Хотя я считаю, что у него есть потенциал», – сказал Стивенсон в подкасте Breakfast Club Power.
Напомним, в своём последнем бою, прошедшем в начале апреля, Джошуа единогласным решением победил американца Джермейна Франклина. Всего на счету британца в профессиональном боксе 25 побед и три поражения.
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