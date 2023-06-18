Чемпион мира в первом тяжёлом весе заявил, что отказался от боя с Канело

Чемпион мира по версии WBC в первом тяжёлом весе (до 90,7 кг), шведский ветеран Баду Джек сообщил, что отказался от предложения о поединке с бывшим лидером рейтинга pound-for-pound, мексиканцем Саулем Альваресом.

«Я не буду драться с Канело. Его команда сказала, что разница в весе слишком большая. Они хотели измучить старика и подраться со мной на 9 кг ниже лимита первого тяжёлого веса с пунктом об ограничении на набор веса [после взвешивания]. Канело, дай фанатам то, чего они хотят — подерись с Дэвидом Бенавидесом», – написал Джек в социальных сетях.

Баду Джеку 39 лет. Швед дебютировал на профессиональном ринге в 2009 году и в апреле 2015-го впервые стал чемпионом мира, завоевав титул WBC во втором среднем весе (до 76,2 кг). В мае 2017-го он стал регулярным чемпионом WBA в полутяжёлом весе, а в феврале покорил свой нынешний дивизион.