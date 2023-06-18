Теофимо Лопес освободил титул WBO в первом полусреднем весе

Чемпион мира в двух весовых категориях, американец Теофимо Лопес (19-1, 14 KO) принял решение освободить титул WBO в первом полусреднем дивизионе (до 63,5 кг). Об этом сообщил глава организации Пако Валькарсель.

«Теофимо написал мне, что он отказывается от своего титула WBO в первом полусреднем весе… Мы должны уважать его решение. Если он вернётся, то наши двери будут открыты для него», – написал Валькарсель в социальных сетях.

Теофимо Лопесу 25 лет. Американец дебютировал на профессиональном ринге в 2016 году и в декабре 2019-го впервые завоевал чемпионский титул, досрочно остановив во втором раунде чемпиона WBO в лёгком весе, ганца Ричарда Комми. В октябре 2020-го Лопес объединил титулы WBO, WBA и IBF, нанеся второе поражение в карьере украинцу Василию Ломаченко.

11 июня 2023 года Лопес стал чемпионом мира в двух весовых категориях, отобрав у британца Джоша Тэйлора титул WBO в первом полусреднем весе.