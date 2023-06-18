WBA определила обязательного претендента в полусреднем весе

В Новом Орлеане (штат Луизиана, США) завершился боксёрский вечер, в соглавном событии которого узбекский проспект полусреднего веса (до 66,7 кг) Шахрам Гиясов (13-0, 9 KO) встретился с американцем Гарольдом Кальдероном (27-0, 18 KO).

Поединок продлился все двенадцать раундов и завершился победой Гиясова единогласным судейским решением (120-108, 118-110, 116-112).

Шахраму Гиясову 29 лет. Боец, являющийся серебряным призёром Олимпиады в Рио-де-Жанейро (Бразилия), дебютировал на профессиональном ринге в марте 2018 года и большинство побед одержал в США.

Напомним, суперчемпионом WBA является американец Эррол Спенс-младший. Регулярный чемпион определится в бою американца Вёрджила Ортиса и литовца Эймантаса Станиониса.