Чемпионка России по MMA нокаутировала напавшего на неё мужчину во Владикавказе

Двукратная чемпионка России по смешанным единоборствам Алана Караева рассказала о нападении на неё мужчины во Владикавказе.

По слова спортсменки, инцидент произошёл из-за того, что незнакомца, бывшего в состоянии алкогольного опьянения, возмутили её татуировки. В ходе завязавшегося конфликта нападавший был нокаутирован.

«Я испугалась. У меня сработала защитная реакция, и я ударила его в ответ. Попала ему по челюсти. Он упал мне на ногу в бессознательном состоянии. У меня хрустнуло колено, я почувствовала резкую боль, но нашла в себе силы убежать, чтобы попросить помощи у стоящих неподалёку парней», – приводит слова Караевой телеграм-канал «Сапа 15».

Также спортсменка сообщила, что, придя в себя, неизвестный скрылся с места происшествия, однако позже принёс ей извинения при личной встрече.