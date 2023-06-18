Чемпионка России по MMA нокаутировала напавшего на неё мужчину во Владикавказе

Двукратная чемпионка России по смешанным единоборствам Алана Караева рассказала о нападении на неё мужчины во Владикавказе.
По слова спортсменки, инцидент произошёл из-за того, что незнакомца, бывшего в состоянии алкогольного опьянения, возмутили её татуировки. В ходе завязавшегося конфликта нападавший был нокаутирован.
«Я испугалась. У меня сработала защитная реакция, и я ударила его в ответ. Попала ему по челюсти. Он упал мне на ногу в бессознательном состоянии. У меня хрустнуло колено, я почувствовала резкую боль, но нашла в себе силы убежать, чтобы попросить помощи у стоящих неподалёку парней», – приводит слова Караевой телеграм-канал «Сапа 15».
Также спортсменка сообщила, что, придя в себя, неизвестный скрылся с места происшествия, однако позже принёс ей извинения при личной встрече.
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