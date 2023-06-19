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Фото: кикбоксёр случайно послал в нокдаун судью во время боя

Фото: кикбоксёр случайно послал в нокдаун судью во время боя
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Курьёзный инцидент произошёл на кикбоксёрском турнире Glory: Collision 5, состоявшемся на минувших выходных в Загребе (Хорватия).

В поединке за временный титул в супертяжёлом весе между голландцем нигерийского происхождения Кевином Осаро и хорватом Антонио Плазибатом пострадал рефери.

Под занавес раунда Плазибат зажал соперника у канатов, и, увлёкшись собственной атакой, не заметил третьего в ринге, попытавшегося разнять бойцов после гонга и получившего тяжёлый удар с правой руки, отправивший его на канвас. Рефери смог подняться самостоятельно, несмотря на то, что он явно испытывал проблемы с координацией.

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