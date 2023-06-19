Фото: кикбоксёр лишился передних зубов после удара соперника

Курьёзный инцидент произошёл на кикбоксёрском турнире Glory: Collision 5, состоявшемся на минувших выходных в Загребе (Хорватия).

Поединок между средневесами, ганцем Майклом Боапеа и конголезцем Ульриком Бокеме, завершился после того, как последний пожаловался на дискомфорт в области рта.

Бокеме вернулся в свой угол, выплюнув капу за пределы ринга, после чего выяснилось, что он лишился нескольких передних зубов. Рефери незамедлительно остановил поединок, присудив Боапеа победу техническим нокаутом в первом раунде.

Ранее в титульном поединке в супертяжёлом весе на турнире Glory: Collision 5 был послан в нокдаун рефери.