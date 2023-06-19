Фрэнсис Нганну: я не знаю, что Фьюри сейчас нравится – давать комментарии или драться

Бывший чемпион UFC в тяжёлом весе (до 120 кг), камерунец Фрэнсис Нганну высказался о возможном бое с чемпионом WBC в супертяжёлом весе Тайсоном Фьюри.
«Я видел много комментариев Тайсона Фьюри. На данном этапе я немного растерян. Я не знаю, что ему сейчас нравится – давать комментарии или драться.
Во всяком случае, как я уже говорил, я здесь и готов сразиться. Моя команда работает над тем, чтобы наладить связь с ним и его командой – пока у нас этого не получилось, но мы разговариваем.
Это то, что я хотел. Я всегда хотел подраться с Фьюри. Я точно не знаю, что он делает, но я здесь и хочу этого сражения. Если он действительно хочет боя, то я здесь. Мы с ним уже три года устраиваем споры в социальных сетях»,— приводит слова Нганну MMAFighting.
Джонс и Нганну провели дуэль взглядов на турнире PFL
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