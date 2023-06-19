Джон Фьюри: Усик, вероятно, получит в подбородок от Дюбуа

Отец чемпиона WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри — Джон Фьюри (33-0-1, 24 KO), заявил, что считает Даниэля Дюбуа (19-1, 18 КО) фаворитом в бою против чемпиона WBA, WBO, IBO и IBF Александра Усика (20-0, 13 КО).

«Усик, вероятно, получит в подбородок от Дюбуа», — приводит слова Фьюри-старшего SecondOut.com.

Ранее сообщалось, что промоутеры занялись организацией боя между Усиком и Дюбуа. Напомним, свой последний бой британец провёл 3 декабря 2022 года. Дюбуа защищал свой пояс против южноафриканца Кевина Лерены и одержал победу нокаутом в третьем раунде.

В активе Александра Усика 20 побед в 20 профессиональных поединках. В последнем бою он выиграл у Энтони Джошуа раздельным решением судей.

Усик отправил спарринг-партнёра в нокаут во время тренировки