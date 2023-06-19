«Реванш за Фёдора». Рамзан Исмаилов высказался о возможном поединке Немкова с Бейдером

Известный тренер Рамазан Исмаилов высказался по поводу возможного поединка россиянина Вадима Немкова с Райаном Бейдером.
«Вадиму стоит перейти в тяжелый вес ради поединка с Райаном Бейдером. Он может «держать» полутяжелый вес и взять пояс в тяжелом. Почему нет? Раньше двойным чемпионом был Бейдер, теперь время Немкова. Он может провести этот бой, если организация пойдет ему навстречу. То будет супербой с повторением результата первой встречи. Поединок с Бейдером по сравнению с боями против Кори Андерсона или Карла Мура – это небо и земля. Потому что это уже будет реванш за поражение Федора Емельяненко. Вывеска Немков – Бейдер более значима, чем другие бои. Другие имена еще надо вспоминать, а эти бросаются сразу. Считаю, что интерес к этой встречи должен быть большим как в России, так в мире», — приводит слова Исмаилова Metaratings.
- 19 июня 2023
-
09:50
-
09:32
-
07:43
-
05:50
-
01:06
-
00:31
- 18 июня 2023
-
23:41
-
22:10
-
21:19
-
20:38
-
20:09
-
19:38
-
19:15
-
18:57
-
17:59
-
17:38
-
17:26
-
17:26
-
17:23
-
16:55
-
16:33
-
15:39
-
15:22
-
14:44
-
14:19
-
13:53
-
13:12
-
12:45
-
12:28
-
11:48
-
11:35
-
11:20
-
11:09
-
10:54
-
10:47