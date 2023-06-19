«Реванш за Фёдора». Рамзан Исмаилов высказался о возможном поединке Немкова с Бейдером

Известный тренер Рамазан Исмаилов высказался по поводу возможного поединка россиянина Вадима Немкова с Райаном Бейдером.

«Вадиму стоит перейти в тяжелый вес ради поединка с Райаном Бейдером. Он может «держать» полутяжелый вес и взять пояс в тяжелом. Почему нет? Раньше двойным чемпионом был Бейдер, теперь время Немкова. Он может провести этот бой, если организация пойдет ему навстречу. То будет супербой с повторением результата первой встречи. Поединок с Бейдером по сравнению с боями против Кори Андерсона или Карла Мура – это небо и земля. Потому что это уже будет реванш за поражение Федора Емельяненко. Вывеска Немков – Бейдер более значима, чем другие бои. Другие имена еще надо вспоминать, а эти бросаются сразу. Считаю, что интерес к этой встречи должен быть большим как в России, так в мире», — приводит слова Исмаилова Metaratings.