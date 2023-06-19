Вадим Немков оценил возможность перехода в UFC

Чемпион Bellator Вадим Немков рассказал, что он ещё не получил нового соперника, а также высказался по поводу возможного перехода в UFC.

«По поводу следующего соперника Bellator ничего не говорил, и мы не связывались с организацией. К тренировкам я приступлю, когда восстановлюсь. Есть небольшие травмы, по мелочи — отбитые кулаки, ноги чуток отбиты.

Переход в UFC? На данный момент я не могу перейти в UFC, потому что есть действующий контракт с Bellator. Недавно его подписал. Меня здесь всё устраивает; посмотрим, время покажет», — приводит слова Немкова «Матч ТВ».

На турнире Bellator 297 Немков выиграл у Йоэля Ромеро единогласным решением судей и защитил титул чемпиона Bellator в полутяжёлом весе.