«Претендую на все бонусы, потому что я зверь». Малыхин высказался о бое с Бхулларом

Российский боец смешанных единоборств, действующий чемпион промоушена ONE в полутяжёлом весе и временный чемпион в тяжёлом дивизионе Анатолий Малыхин высказался по поводу предстоящего поединка с Арджаном Бхулларом, который владеет поясом в тяжёлой весовой категории.

«Я претендую на все бонусы, потому что я закатываю самые зрелищные бои, отдаюсь на 100 процентов. Руководство это видит. Я — зверь! Я люблю бонусы!» — приводит слова Малыхина South China Morning Post.

Бой Малыхина с Бхулларом состоится 23 июня в Бангкоке.

Анатолию Малыхину 34 года. Россиянин дебютировал в лиге в марте 2021 года. В своём последнем бою в декабре Малыхин победил чемпиона ONE в двух весовых категориях Ренье де Риддера из Нидерландов, досрочно остановив его в первом раунде.