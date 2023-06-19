«Претендую на все бонусы, потому что я зверь». Малыхин высказался о бое с Бхулларом

Российский боец смешанных единоборств, действующий чемпион промоушена ONE в полутяжёлом весе и временный чемпион в тяжёлом дивизионе Анатолий Малыхин высказался по поводу предстоящего поединка с Арджаном Бхулларом, который владеет поясом в тяжёлой весовой категории.
«Я претендую на все бонусы, потому что я закатываю самые зрелищные бои, отдаюсь на 100 процентов. Руководство это видит. Я — зверь! Я люблю бонусы!» — приводит слова Малыхина South China Morning Post.
Бой Малыхина с Бхулларом состоится 23 июня в Бангкоке.
Анатолию Малыхину 34 года. Россиянин дебютировал в лиге в марте 2021 года. В своём последнем бою в декабре Малыхин победил чемпиона ONE в двух весовых категориях Ренье де Риддера из Нидерландов, досрочно остановив его в первом раунде.
- 19 июня 2023
-
13:16
-
12:54
-
12:34
-
11:53
-
10:24
-
09:50
-
09:32
-
07:43
-
05:50
-
01:06
-
00:31
- 18 июня 2023
-
23:41
-
22:10
-
21:19
-
20:38
-
20:09
-
19:38
-
19:15
-
18:57
-
17:59
-
17:38
-
17:26
-
17:26
-
17:23
-
16:55
-
16:33
-
15:39
-
15:22
-
14:44
-
14:19
-
13:53
-
13:12
-
12:45
-
12:28
-
11:48