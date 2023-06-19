«Мне жутко не везло». Холлоуэй вспомнил историю о несостоявшемся бое с Хабибом

Бывший чемпион UFC в полулёгком весе Макс Холлоуэй вспомнил историю о несостоявшемся поединке с россиянином Хабибом Нурмагомедовым.

«Изначально у меня был запланирован поединок с Фрэнки Эдгаром, но я получил травму лодыжки. А затем случилась эта дурацкая история с Хабибом Нурмагомедовым, когда я не смог согнать вес. Мне жутко не везло, всё наваливалось одно за другим, одно за другим… И я думал: «Почему всё это происходит со мной?» — приводит слова Холлоуэя MMA Fighting.

Макс Холлоуэй сейчас занимает вторую строчку в рейтинге полулегковесов, в последнем поединке он выиграл единогласным решением судей у Арнольда Аллена, нанеся британцу первое поражение в профессиональной карьере. Всего у Холлоуэя 24 победы и семь поражений в профессиональных смешанных единоборствах.