В UFC официально анонсировали поединок Фахретдинова с Кевином Ли
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UFC официально анонсировала поединок между россиянином Ринатом Фахретдиновым и экс-претендентом на титул в лёгком дивизионе Кевином Ли.
Поединок состоится на турнире в Лас-Вегасе 2 июля.
Стоит отметить, что Кевин Ли в 2021 году покидал UFC, находясь на серии из двух поражений, но в феврале 2023 года вернулся в организацию. При этом ожидалось, что его соперником после возвращения станет Тони Фергюсон.
Всего у Кевина Ли 19 побед и семь поражений в ММА. В марте прошлого года он выиграл у Диего Санчеса на турнире Eagle FC 46.
Для Рината Фахретдинова это будет третий поединок в UFC. В первых двух он выиграл у Андреаса Михайлидиса и Брайана Баттла — оба раза единогласным решением судей. Всего у российского бойца 22 победы при одном поражении в ММА.
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