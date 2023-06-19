В UFC официально анонсировали поединок Фахретдинова с Кевином Ли

UFC официально анонсировала поединок между россиянином Ринатом Фахретдиновым и экс-претендентом на титул в лёгком дивизионе Кевином Ли.

Поединок состоится на турнире в Лас-Вегасе 2 июля.

Стоит отметить, что Кевин Ли в 2021 году покидал UFC, находясь на серии из двух поражений, но в феврале 2023 года вернулся в организацию. При этом ожидалось, что его соперником после возвращения станет Тони Фергюсон.

Всего у Кевина Ли 19 побед и семь поражений в ММА. В марте прошлого года он выиграл у Диего Санчеса на турнире Eagle FC 46.

Для Рината Фахретдинова это будет третий поединок в UFC. В первых двух он выиграл у Андреаса Михайлидиса и Брайана Баттла — оба раза единогласным решением судей. Всего у российского бойца 22 победы при одном поражении в ММА.