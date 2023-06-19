Павел Силягин проведёт свой следующий поединок с боксёром из Конго

30 июня в Красноярске во Дворце спорта имени Ивана Ярыгина состоится вечер профессионального бокса. В главном поединке бронзовый призёр чемпионата мира и Европейских игр 2015 года Павел Силягин (13-0, КО 6) встретится с представителем Конго Патриком Мукалой (14-2-1, КО 13).

Поединок пройдёт во втором среднем весе и будет состоять из восьми раундов.

Предыдущий бой Силягин проводил в марте этого года в Екатеринбурге, где он победил нокаутом в четвёртом раунде колумбийца Леонарда Карилльо.

Мукала последний поединок провёл в декабре прошлого года и одержал победу над соотечественником Янгом Фетани.