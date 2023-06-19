«Ислам, я иду за тобой!» Царукян оставил послание для Махачева
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Российский боец смешанных единоборств, восьмой номер рейтинга лёгкой весовой категории UFC Арман Царукян обратился к действующему чемпиону промоушена Исламу Махачеву.
«Определённо, у меня есть послание для Махачева. Ислам, я иду, я иду за тобой. Бой-реванш определённо пройдёт хорошо. Думаю, бой года, может быть, потому что мои навыки хороши, его навыки хороши. Если у меня будет полный тренировочный лагерь, я остановлю его, потому что я верю в себя», — приводит слова Царукяна MMA News.
Арман Царукян на турнире UFC on ESPN 47 в ночь на 18 июня выиграл техническим нокаутом у Жоакима Силвы и после боя вызвал Ислама Махачева, а также заявил, что подрался бы с Майклом Чендлером, так как считает, что его бой с Конором Макгрегором не состоится.
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