«Ислам, я иду за тобой!» Царукян оставил послание для Махачева

Российский боец смешанных единоборств, восьмой номер рейтинга лёгкой весовой категории UFC Арман Царукян обратился к действующему чемпиону промоушена Исламу Махачеву.

«Определённо, у меня есть послание для Махачева. Ислам, я иду, я иду за тобой. Бой-реванш определённо пройдёт хорошо. Думаю, бой года, может быть, потому что мои навыки хороши, его навыки хороши. Если у меня будет полный тренировочный лагерь, я остановлю его, потому что я верю в себя», — приводит слова Царукяна MMA News.

Арман Царукян на турнире UFC on ESPN 47 в ночь на 18 июня выиграл техническим нокаутом у Жоакима Силвы и после боя вызвал Ислама Махачева, а также заявил, что подрался бы с Майклом Чендлером, так как считает, что его бой с Конором Макгрегором не состоится.