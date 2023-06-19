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Махачев: у UFC планы, чтобы я подрался именно в Абу-Даби

Махачев: у UFC планы, чтобы я подрался именно в Абу-Даби
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Российский боец смешанных единоборств, действующий чемпион UFC в лёгкой весовой категории Ислам Махачев рассказал о своих переговорах с организацией по поводу своего следующего поединка.

«Уже был в Америке, встречался с руководством пару месяцев назад. Я просил бой летом, а они говорили, что если я подерусь летом, то не успею подраться в Абу-Даби. И у них планы, чтобы я подрался именно в Абу-Даби», — приводит слова Махачева Sport24.

Исламу Махачеву 31 год. Боец выступает с 2010 года. В мае 2015-го россиянин провёл дебютный поединок в UFC, а в октябре 2022-го сразился за вакантный титул организации, победив удушающим приёмом во втором раунде бразильца Чарльза Оливейру.

В январе Махачев провёл дебютную защиту, на UFC 284 одолев единогласным судейским решением чемпиона в полулёгком весе и лидера рейтинга pound-for-pound австралийца Алекса Волкановски.

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