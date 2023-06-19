Джаред Каннонье: с удовольствием подстрахую титульный бой Адесаньи
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Американский боец смешанных единоборств, четвёртый номер рейтинга средней весовой категории UFC Джаред Каннонье рассказал, что он готов страховать титульный поединок с участием Исраэля Адесаньи, который выйдет на защиту титула 9 сентября на UFC 293 в Сиднее.
«Я буду более чем рад воспользоваться этой возможностью. Даже если я не выйду на бой, мне заплатят, и это уже хорошо. Так что я с радостью это сделаю. С удовольствием побываю в Сиднее – я никогда не был в Австралии и всегда хотел это сделать», – приводит слова Каннонье MMA News.
Исраэль Адесанья с 2012 года выступает в профессиональных смешанных единоборствах, в феврале 2018 года он начал выступать в UFC. Всего у Адесаньи 24 победы и два поражения в ММА.
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