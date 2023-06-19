Андре Уорд назвал предпочтительного соперника для Тайсона Фьюри
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Бывший лидер рейтинга pound-for-pound и чемпион мира в двух весовых категориях, а ныне комментатор и аналитик Андре Уорд назвал, по его мнению, предпочтительного соперника для действующего обладателя титула WBC в супертяжёлом весе британца Тайсона Фьюри (33-0-1, 24 KO).
«Похоже, что у него проблемы с организацией боя, но я не думаю, что ему стоит драться с кем-то из MMA. Он выпал из бокса, из-за чего сообщество немного расстроилось. Все спрашивают его о том, что будет дальше, потому что он говорит, но боя нет.
Я не думаю, что сейчас подходящее время [для боёв с Фрэнсисом Нганну и Джоном Джонсом]. Ему нужно устроить боксёрский поединок с Джошуа или кем-то в этом роде», – сказал Уорд в подкасте The MMA Hour.
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