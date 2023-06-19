Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Андре Уорд назвал предпочтительного соперника для Тайсона Фьюри

Андре Уорд назвал предпочтительного соперника для Тайсона Фьюри
Комментарии

Бывший лидер рейтинга pound-for-pound и чемпион мира в двух весовых категориях, а ныне комментатор и аналитик Андре Уорд назвал, по его мнению, предпочтительного соперника для действующего обладателя титула WBC в супертяжёлом весе британца Тайсона Фьюри (33-0-1, 24 KO).

«Похоже, что у него проблемы с организацией боя, но я не думаю, что ему стоит драться с кем-то из MMA. Он выпал из бокса, из-за чего сообщество немного расстроилось. Все спрашивают его о том, что будет дальше, потому что он говорит, но боя нет.

Я не думаю, что сейчас подходящее время [для боёв с Фрэнсисом Нганну и Джоном Джонсом]. Ему нужно устроить боксёрский поединок с Джошуа или кем-то в этом роде», – сказал Уорд в подкасте The MMA Hour.

Материалы по теме
Британский экс-чемпион: самая большая проблема Фьюри – он сам, даже его фанаты устали
Материалы по теме
Фьюри уже получил контракт от UFC. Бой столетия с Джонсом всё ближе
Фьюри уже получил контракт от UFC. Бой столетия с Джонсом всё ближе
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023