Андре Уорд назвал предпочтительного соперника для Тайсона Фьюри

Бывший лидер рейтинга pound-for-pound и чемпион мира в двух весовых категориях, а ныне комментатор и аналитик Андре Уорд назвал, по его мнению, предпочтительного соперника для действующего обладателя титула WBC в супертяжёлом весе британца Тайсона Фьюри (33-0-1, 24 KO).

«Похоже, что у него проблемы с организацией боя, но я не думаю, что ему стоит драться с кем-то из MMA. Он выпал из бокса, из-за чего сообщество немного расстроилось. Все спрашивают его о том, что будет дальше, потому что он говорит, но боя нет.

Я не думаю, что сейчас подходящее время [для боёв с Фрэнсисом Нганну и Джоном Джонсом]. Ему нужно устроить боксёрский поединок с Джошуа или кем-то в этом роде», – сказал Уорд в подкасте The MMA Hour.