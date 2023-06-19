Царукян: Оливейра сразится за титул с Махачевым, потому что Порье и Гэтжи убьют друг друга

Рейтинговый боец лёгкого веса (до 70 кг) UFC россиянин Арман Царукян считает, что бразильский экс-чемпион Чарльз Оливейра станет следующим претендентом на титул, который удерживает Ислам Махачев.
«Кто сразится за титул следующим? Я считаю, что это будет Чарльз Оливейра. Потому что Порье и Гэтжи убьют друг друга. После поединка им придётся отдыхать полгода, потому что они оба дерутся в стойке и боксируют. Никто не будет пытаться бороться и показывать что-то другое. Они постараются устроить шоу, но не позаботятся о себе», – сказал Царукян в интервью YouTube-каналу The Schmo.
Напомним, реванш Дастина Порье и Джастина Гэтжи состоится 30 июля в США и возглавит турнир UFC 291.
Ранее тренер Царукяна назвал условие для организации реванша с Махачевым.
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