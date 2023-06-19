Даниэль Кормье назвал следующего соперника Сехудо

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях, а ныне член Зала славы Даниэль Кормье заявил, что американский ветеран Генри Сехудо, возобновивший карьеру после трёх лет отсутствия, сразится с эквадорцем Марлоном Верой на турнире UFC 292.

«Генри Сехудо будет драться в Бостоне в августе с Марлоном Верой. Странно, что он хотел получить ещё один чемпионский бой. Возможно, он считал, что Алджамейн Стерлинг, которому Дана купил «Лаборгини», не будет драться с Шоном О’Мэлли, хотя это не так», – сказал Кормье в рамках выпуска на своём YouTube-канале.

Напомним, в своём последнем бою в мае на UFC 288 Сехудо уступил раздельным решением Алджамейну Стерлингу. Вера в апреле на UFC on ESPN 43 проиграл раздельным решением Кори Сэндхагену.

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