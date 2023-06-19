Даниэль Кормье назвал следующего соперника Сехудо

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях, а ныне член Зала славы Даниэль Кормье заявил, что американский ветеран Генри Сехудо, возобновивший карьеру после трёх лет отсутствия, сразится с эквадорцем Марлоном Верой на турнире UFC 292.
«Генри Сехудо будет драться в Бостоне в августе с Марлоном Верой. Странно, что он хотел получить ещё один чемпионский бой. Возможно, он считал, что Алджамейн Стерлинг, которому Дана купил «Лаборгини», не будет драться с Шоном О’Мэлли, хотя это не так», – сказал Кормье в рамках выпуска на своём YouTube-канале.
Напомним, в своём последнем бою в мае на UFC 288 Сехудо уступил раздельным решением Алджамейну Стерлингу. Вера в апреле на UFC on ESPN 43 проиграл раздельным решением Кори Сэндхагену.
Ловил Хасбика на болевой и борол Яна. Где Сехудо был три года?
- 19 июня 2023
-
20:15
-
19:18
-
17:29
-
16:45
-
15:56
-
15:46
-
14:37
-
13:24
-
13:16
-
12:54
-
12:34
-
11:53
-
10:24
-
09:50
-
09:32
-
07:43
-
05:50
-
01:06
-
00:31
- 18 июня 2023
-
23:41
-
22:10
-
21:19
-
20:38
-
20:09
-
19:38
-
19:15
-
18:57
-
17:59
-
17:38
-
17:26
-
17:26
-
17:23
-
16:55
-
16:33
-
15:39