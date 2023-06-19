«Он — непрекращающаяся проблема». Перейра рассказал о тренировках со Стриклендом

Экс-чемпион UFC в среднем весе (до 84 кг) бразилец Алекс Перейра рассказал о совместных тренировках с бывшим соперником американцем Шоном Стриклендом, также готовящимся к выступению.

«Я считаю, что следующий поединок Шона получится отличным, и ставлю на его победу, потому что я видел, как он работает. Он не останавливается. Иногда мы оказываемся в ситуации, где я думаю: «Окей, сейчас он остановится, сейчас он сдастся». И этого не происходит.

Даже если говорить о работе в стойке. Он – непрекращающаяся проблема, он не даёт вам дышать и постоянно оказывает давление. Это универсальный боец, но больше всего меня удивили его навыки в партере», – сказал Перейра в рамках выпуска на своём YouTube-канале.