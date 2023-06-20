Чарло: эпоха Кости Цзю прошла, Тим не приспособит его стиль
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Абсолютный чемпион мира в первом среднем весе (до 69,9 кг) американец Джермелл Чарло считает, что его ментальная устойчивость станет одним из ключевых факторов в поединке с австралийцем Тимом Цзю, который может состояться уже осенью.
«Сила воли – вот что сделает разницу в моём бою с Тимом. Я лишу его воли. И мне всё равно, что он перенял от своего отца. Эпоха его отца прошла, а он придерживается этого стиля, его не приспособить к новому времени, это может закончиться проблемами. Мохаммед Али был великим в свою эпоху, но сейчас другое время», – сказал Чарло в интервью Showtime.
Напомним, в своём последнем бою, состоявшемся в июне, Цзю победил нокаутом в первом раунде мексиканца Карлоса Окампо.
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