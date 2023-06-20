Легендарный рефери UFC: Сэндхаген — сложнейший соперник для Умара Нурмагомедова
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Легендарный рефери MMA Большой Джон Маккарти высказался о предстоящем поединке в легчайшем весе (до 61 кг) UFC между россиянином Умаром Нурмагомедовым и американцем Кори Сэндхагеном, который состоится 6 августа на турнире UFC Fight Night 225.
«Умар Нурмагомедов талантлив, как и Сэндхаген. У них свои преимущества, и это отличный поединок с точки зрения организации. Умар имеет преимущество в борьбе, он опытнее в этом аспекте, хотя Кори доказал, что его непросто повалить.
Сложнейший ли это поединок для Умара в легчайшем дивизионе? Да, пожалуй, я соглашусь с этим», – сказал Маккарти в рамках выпуска на своём YouTube-канале.
В своём последнем бою, состоявшемся в январе, Нурмагомедов нокаутировал в первом раунде бразильца Раони Барселоса.
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