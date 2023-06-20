Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Легендарный рефери UFC: Сэндхаген — сложнейший соперник для Умара Нурмагомедова

Легендарный рефери UFC: Сэндхаген — сложнейший соперник для Умара Нурмагомедова
Аудио-версия:
Комментарии

Легендарный рефери MMA Большой Джон Маккарти высказался о предстоящем поединке в легчайшем весе (до 61 кг) UFC между россиянином Умаром Нурмагомедовым и американцем Кори Сэндхагеном, который состоится 6 августа на турнире UFC Fight Night 225.

«Умар Нурмагомедов талантлив, как и Сэндхаген. У них свои преимущества, и это отличный поединок с точки зрения организации. Умар имеет преимущество в борьбе, он опытнее в этом аспекте, хотя Кори доказал, что его непросто повалить.

Сложнейший ли это поединок для Умара в легчайшем дивизионе? Да, пожалуй, я соглашусь с этим», – сказал Маккарти в рамках выпуска на своём YouTube-канале.

В своём последнем бою, состоявшемся в январе, Нурмагомедов нокаутировал в первом раунде бразильца Раони Барселоса.

Материалы по теме
Стерлингу пора убегать в другой дивизион. Нурмагомедов уже совсем близко
Стерлингу пора убегать в другой дивизион. Нурмагомедов уже совсем близко
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023