Легендарный рефери UFC: Сэндхаген — сложнейший соперник для Умара Нурмагомедова

Легендарный рефери MMA Большой Джон Маккарти высказался о предстоящем поединке в легчайшем весе (до 61 кг) UFC между россиянином Умаром Нурмагомедовым и американцем Кори Сэндхагеном, который состоится 6 августа на турнире UFC Fight Night 225.

«Умар Нурмагомедов талантлив, как и Сэндхаген. У них свои преимущества, и это отличный поединок с точки зрения организации. Умар имеет преимущество в борьбе, он опытнее в этом аспекте, хотя Кори доказал, что его непросто повалить.

Сложнейший ли это поединок для Умара в легчайшем дивизионе? Да, пожалуй, я соглашусь с этим», – сказал Маккарти в рамках выпуска на своём YouTube-канале.

В своём последнем бою, состоявшемся в январе, Нурмагомедов нокаутировал в первом раунде бразильца Раони Барселоса.